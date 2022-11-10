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Веласкес – после освобождения под залог: «Буду заниматься только хорошими делами и попытаюсь извлечь что-то позитивное из этой ужасной ситуации»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес дал комментарий после освобождения под залог. Накануне бойца освободили под залог после трех отклоненных прошений.

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