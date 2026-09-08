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Инфекционист Полубатанов: риск заражения после укуса клеща не зависит от сезона

Инфекционист Полубатанов: риск заражения после укуса клеща не зависит от сезона

Врач-инфекционист Олег Полубатанов предупредил о второй волне активности клещей в начале осени. При этом риск заражения инфекциями после укуса, по его словам, не зависит от времени года.

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