Инфекционист Полубатанов: риск заражения после укуса клеща не зависит от сезона

Врач-инфекционист Олег Полубатанов предупредил о второй волне активности клещей в начале осени. При этом риск заражения инфекциями после укуса, по его словам, не зависит от времени года.
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