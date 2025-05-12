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SPLETNIK

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Детей Елены Блиновской могут лишить квартиры за 136 млн рублей

Детей Елены Блиновской могут лишить квартиры за 136 млн рублей

У четверых детей Елены Блиновской могут отобрать квартиру в Москве стоимостью 136 млн рублей, так как её, предположительно, приобрели на деньги так называемой "королевы марафонов".

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