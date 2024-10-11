В Приморье решили отыскать впавшего в депрессию леопарда

Как сообщили в отделе по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Приморского края, в районе трассы в Уссурийском городском округе очевидцы засняли на видео изможденного леопарда, редчайший краснокнижный хищник медленно брел вдоль автомобильной дороги .
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