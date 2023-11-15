С 1 января вырастет плата за капремонт на Южном Урале

Южноуральцев предупредили об увеличении взноса на капитальный ремонт. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области, минимальный размер взноса в 2024 году увеличится на 5,3%.
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