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Царьград

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Эксперт Щербаченко: мошенники собирают данные из утечек и соцсетей

Эксперт Щербаченко: мошенники собирают данные из утечек и соцсетей

Мошенникам не требуется получать доступ к учетной записи конкретного пользователя — достаточный объем сведений можно собрать по отдельным фрагментам из множества источников.

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