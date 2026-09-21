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Предварительные итоги выборов в Госдуму — большинство у «Единой России»

Предварительные итоги выборов в Госдуму — большинство у «Единой России»

В России завершились трёхдневное голосование на выборах в Госдуму девятого созыва. Явка к моменту закрытия избирательных участков превысила 56%.

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