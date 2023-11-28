Дошел до нас. Как на Алтае борются с метадоном, ежегодно убивающим десятки людей

Массовое отравление в Астрахани потрясло страну. Но смерть от метадона — совсем не редкость, говорят алтайские врачи В ноябре на всю Россию прогремела история с массовым отравлением метадоном в Астрахани.
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