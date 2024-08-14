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14.08.24==Загадка Роанока: что случилось с колонией, бесследно изчезнувшей более 400 лет назад

https://vk.com/video-162821941_456251793 История исчезнувшей колонии будоражит умы людей на протяжении более 400 лет — одни верят в то, что прибывшие поселенцы были атакованы коренными жителями острова, другие, что члены экспедиции самовольно покинули Роанок, а есть и те, кто считает, что группа британцев столкнулась с некоей потусторонней силой, обитавшей в тех местах.

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