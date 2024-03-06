«Бавария» и «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ, суд над Промесом перенесен на неделю, Пелагея споет гимн перед игрой с Сербией, Лига 1 теперь с «Макдоналдс» и другие новости

сергей озеров

Пришла новость: Международный уголовный суд (МУС,Гаага,Нидерланды) выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. В заявлении говорится, что Сергей Кобылаш и Виктор Соколов обвиняются "в преступлениях, которые совершались как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года". Чтобы понять суть этого странного вердикта, попытаемся ответить на ряд ключевых вопросов. И первый из них, - что такое этот самый МУС и какое значение имеют его решения? КУПЛЕННЫЙ СУДЬЯ Международный уголовный суд позиционирует себя как первый постоянный международный орган уголовной юстиции. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году (но официально начал свою работу с 1 июля 2002 года). Согласно этого статута, МУС создавался "в первую очередь, для того, чтобы не допустить безнаказанности лиц, совершивших преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества". Штаб-квартира суда располагается в Гааге, Нидерланды. Ряд стран принципиально возражали против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределённо широкие компетенции суду. Среди них — США, Китай, Индия, Израиль и Иран. Самым ярым противником МУСа являются США. Правительство США хотя и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись. Россия хотя и подписала Римский статус в 2000 году, так его и не ратифицировала и, таким образом, государством — участником Международного уголовного суда не является. Тем более, что в 2016 году Россия вышла из состава МУС. И еще одна важная деталь: Украина тоже хотя и подписала Римский статут, но не ратифицировала его. А из этого следует, что все жалобы Украины в МУС на Россию и российских военачальников в ходе СВО не имеют юридической силы. И еще одна важная деталь - председателем суда является Пётр Юзеф Хофманьский — польский юрист и русофоб, которого в Москве давно прозвали "купленным судьей" за постоянное подсуживание в пользу противников России. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27577.5/4900224/