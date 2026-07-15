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Новости Брянска

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В Брянской области предотвратили масштабную диверсию

В Брянской области предотвратили масштабную диверсию

Украинские военные планировали использовать тяжелые беспилотники и аэростаты для заброски контейнеров с разобранными FPV-дронами в Брянскую область, но российские спецслужбы вовремя выявили и пресекли преступную сеть.

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