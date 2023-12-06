Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от выступления в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, поняв, что его «использовали и бросили».
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