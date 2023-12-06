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Общественная служба новостей

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Филиппо: Зеленский отменил выступление в конгрессе США, осознав, что его бросили

Филиппо: Зеленский отменил выступление в конгрессе США, осознав, что его бросили

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от выступления в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, поняв, что его «использовали и бросили».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
США бросает вас после того, как создало и использовало, они всегда поступают  жестоко! Но клоун из Киева этого не знал и надеялся, что он то не такой, он на рубль дороже и убивает свой народ ради &quot;спасения Запада&quot;!
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