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Царьград

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"Даже не верится, что это Россия": Видео американца породило "бурю" в соцсетях

"Даже не верится, что это Россия": Видео американца породило "бурю" в соцсетях

"Даже не верится, что это Россия": Видео американца породило "бурю" в соцсетях. Его подписчики не могут поверить в то, что ночью на вокзале в Петербурге может быть спокойно, безопасно.

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