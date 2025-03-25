Карасин рассказал подробности переговоров с Вашингтоном в Эр-Рияде

Он отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, но не стал уточнять конкретные темы. По словам сенатора, диалог получился сложным, но очень важным и полезным, передает корреспондент The Moscow Post.
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