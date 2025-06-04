Новое исследование: препарат элинзанетант снижает симптомы вазомоторных расстройств у женщин с раком молочной железы

Согласно исследованию, опубликованному в журнале «New England Journal of Medicine», препарат элинзанетант, направленный на нейропептиды тахикининового ряда, снижает частоту вазомоторных симптомов у женщин, проходящих эндокринную терапию при раке молочной железы с положительными гормональными рецепторами (HR).
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