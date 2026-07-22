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Царьград

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Губернатор Андрей Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

При поддержке правительства Новосибирской области начаты работы по приведению в порядок природного туристического маршрута на популярной у горожан территории левобережья.

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Комментарии
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Ольга Астафьева
А разве Травникова не выгнали с губернаторства за незаконное уничтожение скота?
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