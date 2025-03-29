…Ну что ж, 10 лет пройдено… Впереди - новый труд и новые достижения. Пожелаем же Танцевально-спортивному клубу «Браво» высоко нести знамя искусства, радуя сердца зрителей новыми яркими выступлениями!.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
…Ну что ж, 10 лет пройдено… Впереди - новый труд и новые достижения. Пожелаем же Танцевально-спортивному клубу «Браво» высоко нести знамя искусства, радуя сердца зрителей новыми яркими выступлениями!.