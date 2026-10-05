Петербург получит короткую передышку от дождей

Циклон принесет в Петербург западный ветер до 20 м/с. После дождливой ночи 6 октября в городе почти не будет дождей.
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