Четыре фразы, которые разрушают доверие во время кризиса среднего возраста

Вы когда-нибудь замечали, как близкий человек внезапно начинает сомневаться в своей жизни, хотя внешне все кажется на месте? Это может быть знаком кризиса среднего возраста — периода, когда человек пересматривает свои цели, отношения и достижения.
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