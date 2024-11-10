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Царьград

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Рекордная атака дронов ВСУ на Москву. Сильно пострадала женщина

Рекордная атака дронов ВСУ на Москву. Сильно пострадала женщина

Сегодня утром произошла рекордная атака дронов ВСУ на Москву. Власти сообщают, что сильно пострадала 52-летняя женщина.

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