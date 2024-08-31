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"Выстрелил промеж фар": военных ВС РФ наградили за уничтожение БТР "BMC Kirpi"

"Выстрелил промеж фар": военных ВС РФ наградили за уничтожение БТР "BMC Kirpi"

Скриншот видео Военные штурмового подразделения танковой дивизии группировки войск "Центр" за уничтожение БТР "BMC Kirpi" производства Турции на авдеевском направлении зоны спецоперации РФ были удостоены высокой госнаграды – ордена Мужества.

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