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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае задержали подростков, которые осквернили могилы и устроили погром на кладбище

На Алтае задержали подростков, которые осквернили могилы и устроили погром на кладбище

Трое школьников 13-15 лет повредили шесть надгробных памятников на городском кладбище в Заринске Правоохранительные органы задержали трех несовершеннолетних жителей Заринска по подозрению в повреждении надгробных памятников.

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