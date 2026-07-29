❌ В Алуште временно перекрыли часть улицы Владимира Хромых До 20:00 30 июля движение транспорта ограничено на участке от дома №18 до дома №29.
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❌ В Алуште временно перекрыли часть улицы Владимира Хромых До 20:00 30 июля движение транспорта ограничено на участке от дома №18 до дома №29.