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Дуглас Сантос и Радимов ругают ВАР. Но, похоже, просто не знают, как все работает

Дуглас Сантос и Радимов ругают ВАР. Но, похоже, просто не знают, как все работает

Напоминаем.«Зенит» снова недоволен судейством в Москве. В матче со «Спартаком» (1:2) клубу не понравился засчитанный гол Кристофера Мартинса, после ничьей с «Локомотивом» – засчитанный мяч Алексея Батракова.

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