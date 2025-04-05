Дуглас Сантос и Радимов ругают ВАР. Но, похоже, просто не знают, как все работает

Напоминаем.«Зенит» снова недоволен судейством в Москве. В матче со «Спартаком» (1:2) клубу не понравился засчитанный гол Кристофера Мартинса, после ничьей с «Локомотивом» – засчитанный мяч Алексея Батракова.