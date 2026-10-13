Звезда "Жестоких игр" Сэльма Блэр задержана в США за дебош на борту самолета

Американские правоохранители взяли под стражу актрису Сэльму Блэр, получившую известность благодаря ленте "Жестокие игры" (Cruel Intentions, 1999), из-за потасовки в салоне лайнера авиакомпании Delta Airlines, направлявшегося в Нью-Йорк.
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