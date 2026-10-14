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Царьград

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Паслер отменил режим ЧС на землях 37 муниципалитетов Свердловской области

Паслер отменил режим ЧС на землях 37 муниципалитетов Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 14 октября отменил режим чрезвычайной ситуации, действовавший на сельхозземлях 37 муниципалитетов из-за переувлажнения почвы.

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