ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих.
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