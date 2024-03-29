ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих.