Салехардские студенты попробовали себя в роли пожарных

В ЯМК прошла встреча со студентами, обучающимися по направлению "Пожарная безопасность". На ней ребятам рассказали о профильных вузах МЧС России, вакансиях, дальнейшем трудоустройстве и мерах поддержки молодых специалистов.
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