Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами стал максимальным за 11 лет

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Согласно данным аналитиков FinExpertiza, в 2023 году средний заработок женщин, включая все дополнительные выплаты и премии, оказался на 27,7 тысяч рублей (33%) ниже, чем у мужчин — 56,2 тысячи против 83,9 тысяч рублей соответственно.