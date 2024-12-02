Заслуживают ли водители и пешеходы безопасности? С таким вопросом написал в редакцию читатель Мойки78 и показал видео, как сносят здание на территории завода Ригель.
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Заслуживают ли водители и пешеходы безопасности? С таким вопросом написал в редакцию читатель Мойки78 и показал видео, как сносят здание на территории завода Ригель.