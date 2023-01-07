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Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

  Александр Ситников Проект WarGonzo сообщил, что наши вошли в центр Соледара. Кстати, по данным «Свободной прессы», еще 3 января передовые части «Вагнера» вели бои за контроль над ж/д станцией Деконская, а также здорово продвинулись вдоль ул.

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