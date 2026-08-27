further market development idea Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! timkamazik look at volume profile on daily chart we have some liquidity void to fill so likely we are going to head higher in to that fib pocket then reject and head lower and thats when we sweep that low (see related idea linked to this article).
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