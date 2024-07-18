Власти продлили дорогой контракт с главным медиаменеджером ХМАО

Власти ХМАО продлили контракт с директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым. Медиаменеджер, несмотря на отставку экс-губернатора Натальи Комаровой, сохранил свой пост еще на год, а также завидную заработную плату (по итогам 2023 года он получал в месяц 360 тысяч рублей).