Какие активы семьи экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовал суд

По делу высокопоставленного представителя Минобороны также отправлен в СИЗО и третий фигурант.Суд арестовал счета и активы теперь уже экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, а также активы всех его бывших жён и пятерых детей, включая приёмных.