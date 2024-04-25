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Какие активы семьи экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовал суд

Какие активы семьи экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовал суд

По делу высокопоставленного представителя Минобороны также отправлен в СИЗО и третий фигурант.Суд арестовал счета и активы теперь уже экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, а также активы всех его бывших жён и пятерых детей, включая приёмных.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Сколько пишут, что чиновникам запрещено заниматься бизнесом, а весь бизнес под ними.
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17 час.

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