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Аргументы и Факты

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Глава ФБР обвинил канал CBC в оскорблении памяти жертв теракта 9/11

Глава ФБР обвинил канал CBC в оскорблении памяти жертв теракта 9/11

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель резко отреагировал на появившуюся информацию о том, что канадская телерадиовещательная компания CBC CBC рекомендовала сотрудникам не называть события 11 сентября 2001 года терактом.

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