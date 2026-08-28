Глава ФБР обвинил канал CBC в оскорблении памяти жертв теракта 9/11

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель резко отреагировал на появившуюся информацию о том, что канадская телерадиовещательная компания CBC CBC рекомендовала сотрудникам не называть события 11 сентября 2001 года терактом.
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