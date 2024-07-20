Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО как ветерана

Lora Некрасова

А что это ему в СИЗО не сидится. У него там отдельная камера со всеми удобствами. Хорошее питание, телевизор, холодильник. Чем плохо. У нас многие простые граждане не имеют таких удобств у себя дома. Ему в свой дворец захотелось, по омарам соскучился. Нет уж, теперь пусть попостится. И вообще пусть привыкает к режиму схимника: хлеб и вода, непрестанная молитва, вериги и полная изоляция.👤