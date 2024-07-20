Он отметил, что являлся ветераном и имеет госнаграды.фото: Mil.ru--> Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов просит суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, поскольку он ветеран с медалями.
Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО как ветерана
Комментарии
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Александр Корякин
Ветеран Сан-Тропе
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13 час.
Maxim
Предоплата: как ворованное вернёт..
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11 час.
Lora Некрасова
А что это ему в СИЗО не сидится. У него там отдельная камера со всеми удобствами. Хорошее питание, телевизор, холодильник. Чем плохо. У нас многие простые граждане не имеют таких удобств у себя дома. Ему в свой дворец захотелось, по омарам соскучился. Нет уж, теперь пусть попостится. И вообще пусть привыкает к режиму схимника: хлеб и вода, непрестанная молитва, вериги и полная изоляция.👤
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6 час.
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