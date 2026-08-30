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Царьград

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Украина заявила о 2500 запусках "Гераней" Россией в августе

Украина заявила о 2500 запусках "Гераней" Россией в августе

К осени Россия планирует увеличить запуски "Гераней" до 4500 в месяц. Украинская сторона сообщает о 2500 атаках в августе, утверждая об усилении тактики.

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