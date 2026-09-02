Лихачев сообщил о необходимости восстановления электроснабжения на ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что состояние реакторов на Запорожской АЭС под контролем, но внешнее электроснабжение необходимо восстановить.
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