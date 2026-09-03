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Орелtimes

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В Мценске продают производственную площадку за 1,7 млрд рублей

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск» выставили на продажу производственно-складскую площадку.

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