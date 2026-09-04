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Американская правоохранительная группа заняла «нейтральную» позицию по закону CLARITY

Американская правоохранительная группа заняла «нейтральную» позицию по закону CLARITY

Национальная ассоциация шерифов (NSA) отказалась от своего противодействия законопроекту о структуре рынка криптовалют, голосование по которому запланировано на конец этого месяца, когда Сенат США возобновит свою работу.

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