Украинка открыла БДСМ-клуб и заманивает туда россиянок

Украинская OnlyFans-модель Оксана Хайдер открыла закрытый клуб с членством за $10 тыс. (827 тыс. рублей) в месяц и теперь пытается привлечь к своим мастер-классам россиянок, сообщает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым