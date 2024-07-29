Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кучков
    Ну, сказала одна дура и трепач спортивный,зачем подымвть до небес шум, пошлите их в Норильск пусть шахтерами потрудят...Может, у госпожи ...
  • ШКИПЕР
    Старая карга видно много ухи съела , да походу и берега попутала. Ну ,а Губернеев видно не придерживается нормальной ...Может, у госпожи ...
  • Юрий Золотарев
    А может, Анатольевна слегка... тово? А Губерниев - сам из "этих"?? Тогда в какой-то степени объяснимо...Может, у госпожи ...

Может, у госпожи Тарасовой со зрением не всё в порядке? И у Губерниева тоже

Может, у госпожи Тарасовой со зрением не всё в порядке? И у Губерниева тоже

Ого, оказывается, нашим маститым и знаменитым понравилось открытие парижских олимпийских игр! Например, услышать восторги по этому поводу из уст почтенной пожилой женщины, как-то неожиданно, что ли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
А может, Анатольевна слегка... тово? А Губерниев - сам из &quot;этих&quot;?? Тогда в какой-то степени объяснимо...
Ответить
29 мин.
ШКИПЕР
Старая карга видно много ухи съела , да походу и берега попутала. Ну ,а Губернеев видно не придерживается нормальной ориентации вот и нравится ему бал педиков.
Ответить
27 мин.
Николай Кучков
Ну, сказала одна дура и трепач спортивный,зачем подымвть до небес шум, пошлите их в Норильск пусть шахтерами потрудятся,другое мнение будет...
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх