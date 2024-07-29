Ого, оказывается, нашим маститым и знаменитым понравилось открытие парижских олимпийских игр! Например, услышать восторги по этому поводу из уст почтенной пожилой женщины, как-то неожиданно, что ли.
Может, у госпожи Тарасовой со зрением не всё в порядке? И у Губерниева тоже
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Юрий Золотарев
А может, Анатольевна слегка... тово? А Губерниев - сам из "этих"?? Тогда в какой-то степени объяснимо...
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29 мин.
ШКИПЕР
Старая карга видно много ухи съела , да походу и берега попутала. Ну ,а Губернеев видно не придерживается нормальной ориентации вот и нравится ему бал педиков.
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27 мин.
Николай Кучков
Ну, сказала одна дура и трепач спортивный,зачем подымвть до небес шум, пошлите их в Норильск пусть шахтерами потрудятся,другое мнение будет...
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2 мин.
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