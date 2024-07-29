Может, у госпожи Тарасовой со зрением не всё в порядке? И у Губерниева тоже

Юрий Золотарев А может, Анатольевна слегка... тово? А Губерниев - сам из "этих"?? Тогда в какой-то степени объяснимо...

ШКИПЕР Старая карга видно много ухи съела , да походу и берега попутала. Ну ,а Губернеев видно не придерживается нормальной ориентации вот и нравится ему бал педиков.