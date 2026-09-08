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Татар-информ

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Минлесхоз: В этом году Татарстан заготовит 11,4 тысяч кг семян

Минлесхоз: В этом году Татарстан заготовит 11,4 тысяч кг семян

В Татарстане сформирован достаточный запас семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

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