Президент России Владимир Путин своими заявлениями на прошедшей в Кремле пресс-конференции не оставил никаких шансов западным политикам и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
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