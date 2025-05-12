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Аналитик Меркурис: пресс-конференция Путина не оставила Западу шансов

Аналитик Меркурис: пресс-конференция Путина не оставила Западу шансов

Президент России Владимир Путин своими заявлениями на прошедшей в Кремле пресс-конференции не оставил никаких шансов западным политикам и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

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