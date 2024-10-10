Вспыхнувшая 10 октября магнитная буря превысила 4 уровень: геошторм набирает силу

Экстремальная магнитная буря, которая началась на Земле вечером 10 октября, превзошла все прогнозы. Её сила растет и уже достигла уровня G4Наперекор всем прогнозам, магнитная буря, вызванная огромным взрывом на Солнце, набирает силу и стала уже экстремальной.