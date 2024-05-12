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Захарова: за терактом в Белгороде стоят западные спонсоры Зеленского

Захарова: за терактом в Белгороде стоят западные спонсоры Зеленского

Удар по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд дома по улице Щорса, является терактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заметила, что за очередным преступлением киевского режима стоят западные спонсоры.

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