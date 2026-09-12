«Бегала от него вокруг стола»: Олеся Судзиловская — о домогательствах в театре, сожжённых варежках и отказе Бортко

Олеся Судзиловская рассказала Надежде Стрелец о том, что годами держала при себе. В интервью актриса вспомнила домогательства на старте карьеры в Театре имени Маяковского, объяснила, как выстраивала личные границы, и назвала роли, от которых отказалась ради собственных принципов.