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«Бегала от него вокруг стола»: Олеся Судзиловская — о домогательствах в театре, сожжённых варежках и отказе Бортко

«Бегала от него вокруг стола»: Олеся Судзиловская — о домогательствах в театре, сожжённых варежках и отказе Бортко

Олеся Судзиловская рассказала Надежде Стрелец о том, что годами держала при себе. В интервью актриса вспомнила домогательства на старте карьеры в Театре имени Маяковского, объяснила, как выстраивала личные границы, и назвала роли, от которых отказалась ради собственных принципов.

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