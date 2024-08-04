Власти Мали «с глубоким шоком» разорвали дипломатические отношения с Украиной

Власти Мали приняли однозначное решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, аргументируя, что киевский режим выступает в поддержку вооружённых террористов, которые ведут бои с правительственными войсками и ЧВК «Вагнер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии