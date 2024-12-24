Season of Arcana, новый сезон Torchlight: Infinite, стартует в начале января Многопользовател...

Season of Arcana, новый сезон Torchlight: Infinite, стартует в начале январяМногопользовательский hack-and-slash Torchlight: Infinite, преемник ARPG Torchlight для мобильных устройств и ПК, обзавелся датой выхода нового сезона, а также датой превью всех его деталейЧитать дальше → источник#Torchlight.