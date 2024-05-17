Гросси заявил о необходимости продолжать диалог с РФ по ситуации на ЗАЭС

Диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) незаменим и содержит важные для решения проблемы моменты, заявил 17 мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.